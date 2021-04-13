Сервис аудиокниг Storytel запустит аудиосериал с диалогами Ахматовой и Цветаевой

Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

Аудиосериал станет реконструкцией реальных исторических событий, в которых принимали участие писатель Федор Достоевский, поэтессы Марина Цветаева и Анна Ахматова, а также другие легендарные личности в истории.

Проект получил название «Я хочу это услышать». В его основу легли документальные свидетельства, дневники и стенограммы.

В текущем году планируется сделать 5 выпусков. Это будет суд над Иосифом Бродским в Ленинграде, разговор Иоанна Павла II с террористом Али Агджой, встреча Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, интервью с Федором Достоевским и его супругой Анной Сниткиной, беседа Сергея Королева с Юрием Гагариным, состоявшаяся за 2 часа до легендарного полета в космос.

Авторы помещают слушателя в реально происходившие события истории. Проект создали режиссерско-продюсерская группа Emotions Dealer и режиссер Савва Савельев.