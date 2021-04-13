Актер Курганского театра драмы Василий Александров умер в 49 лет

Фото: Группа «Курганский Театр Драмы» в «ВК»

О смерти артиста сообщили в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Сердце Василия Леонидовича Александрова перестало биться 13 апреля. Причины смерти в сообщении не раскрываются.

«Он был отличным семьянином, мужем и папой. С каким удовольствием он играл Деда Мороза для детей, ведь среди зрителей были и его дети. Актер Василий Александров, наш Вася, больше не выйдет на сцену родного театра. Любим и скорбим», — пишут коллеги артиста.

Василий Александров родился в Челябинске 30 октября 1971 года. В 1993 году он был зачислен в штат Театра драмы. В 2000 году Александров окончил обучение в Театральном институте в Екатеринбурге, получив диплом актера драмтеатра и кино.

За годы работы артист сыграл более 80 ролей. В 2002 году был награжден молодежной премией губернатора Курганской области за роль в спектакле по пьесе «Золотые унитазы».