Хью Лори снимет сериал по мотивам детектива Агаты Кристи

В основу сериала ляжет роман писательницы «Почему не Эванс?», сообщает D eadline.

Как стало известно изданию, Хью Лори будет исполнительным продюсером и сценаристом сериала. Заказчиком проекта стал сервис Britbox.

Будет ли сам Лори сниматься в сериале, пока неизвестно. Проект станет его дебютом в качестве шоураннера, однако Deadline полагает, что он не сможет избежать искушения блеснуть на экране собственной персоной.

Премьера сериала должна состояться в 2022 году.

Роман «Почему не Эванс?» увидел свет в 1934 году. История рассказывает о том, как светская пара нашла умирающего мужчину во время поисков мяча для гольфа. В попытке разгадать тайну убийства герои начинают свое расследование.