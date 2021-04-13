Концерт-мистерия в память о подвиге Юрия Гагарина прошел на Байконуре

Фото телеканала «Россия»

Грандиозный праздник транслировался 12 апреля в прямом эфире телеканала «Россия», сообщили в пресс-службе вещателя.

Тожественный концерт длился 108 минут — столько, сколько провел в космосе первый советский космонавт. Андрей Малахов и Дарья Златопольская начали концерт словами Юрия Гагарина, сказанными им перед полетом: «Люди всех стран и континентов! Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом: вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением, все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты».

Музыкальную часть вечера у подножия легендарного «Гагаринского старта» открыла премьера композитора Кузьмы Бодрова «Рождение мечты» в исполнении самого автора, детского хора «Созвездие» города Байконур и Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста, дирижера Юрия Башмета. Отдать дань полету, изменившему судьбу человечества, на сцену под открытым небом вышли российские артисты с мировыми именами: звезды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, артисты балета Сергей Полунин и Светлана Захарова, народные артисты России Сергей Безруков и Сергей Гармаш, заслуженные артистки России Ирина Пегова и Полина Агуреева, скрипач-виртуоз Вадим Репин, юные таланты конкурса «Синяя птица», а также композиторы Алексей Рыбников и Кирилл Рихтер. К поздравлениям присоединился и международный экипаж МКС, который вышел на прямую связь с космодромом. «Из космоса не видны границы, разделяющие людей. Здесь наоборот очень быстро приходит понимание, что Земля — общий дом для всего человечества, очень красивый и очень хрупкий», — поделились космонавты.

Величественные конструкции стартовой площадки Байконура стали полноправным участником торжества. Особым контрастом выглядел дуэт выдающейся примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой в образе хрупкого белого лебедя и скрипача Вадима Репина. Канатоходец и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Максим Кагин прошел 180 метров под виртуозное исполнение юной балалаечницей Анастасией Тюриной композиции «Золушка» Алексея Архиповского, а звезды цирка братья Суанбековы представили зрелищный номер «Колесо смелости» под музыку Эдуарда Артемьева из фильма «Сибириада».

Организаторами концерта выступили телеканал «Россия» и Русское концертное агентство при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов.

Концерт доступен на медиаплатформе СМОТРИМ: https://smotrim.ru/cosmos