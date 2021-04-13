Кинофестиваль «Циолковский» в Калуге открылся показом фильма «Салют-7» Клима Шипенко

Фестиваль фильмов и программ о космосе проводится в Калуге уже второй раз.

В рамках смотра будут показаны более 40 художественных полнометражных и короткометражных картин, а также документальных лент. В качестве символического старта фестиваля президент смотра Игорь Угольников, помощник Президента РФ Владимир Мединский и губернатор Калужской области Владислав Шапша разбили на сцене тарелку с символом фестиваля.

Смотр открылся показом художественного фильма «Салют-7» режиссера Клима Шипенко. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о подвиге российских космонавтов, которые спасли станцию «Салют-7», переставшую отвечать на сигналы с Земли.

Во вторник фестиваль продолжится конкурсными показами фильмов, лекциями и творческими вечерами. Кроме того, откроется программа фильмов студии «Роскосмос», а также ретроспектива. Фестиваль продлится до субботы, 17 апреля.