В московском «Зарядье» открыли трехметровый арт-объект памяти Юрия Гагарина

Композицию разместили в холле медиацентра, сообщает ТАСС.

Шестидесятилетие полета Юрия Гагарина отметили в парке «Зарядье» большой программой. Арт-объект «Зритель безмерного пространства» был создан скульптором Валентином Коржовым.

Инсталляция высотой три метра включает три части — лестницу, ведущую к голове Гагарина, и макет солнечной звезды с правой стороны. Композиция сделана в основном из пластика, рассказал скульптор.

Портрет космонавта был воссоздан по одной из его фотографий в несколько этапов. Вначале детали были созданы путем лепки из глины, после чего фигуры были отсканированы 3D-принтером, рассказал Коржов.

В память о знаменательном событии в «Медиахолле 360» прошла премьера фильма «Гагарин. Лейтенант неба». Фильм длился восемь минут, за которые зрители вместе с Гагариным совершили полет в космос.