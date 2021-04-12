В культурных центрах Москвы пройдут мероприятия ко Дню памяти Владимира Маяковского

12.04.2021
В. Маяковский. Архивное фото
К 90-летию со дня смерти поэта для школьников подготовили специальную программу. С 13 апреля для них пройдут уроки живописи, спектакли по мотивам сказок и мастер-классы по реставрации.
В Государственном музее в.в. Маяковского школьникам прочитают лекцию «Версии гибели». Мероприятие состоится 14 апреля в мемориальной квартире поэта в Студенецком переулке.
14 апреля музей Маяковского проведет лекцию «Триумф и трагедия». Гостям расскажут о том, что стояло за эпатажными выходками поэта и почему его главной музой была именно Лиля Брик.
18 апреля в галерее «Нагорная» пройдет урок для желающих смастерить для своих картин рамы под старину.
14 апреля культурный центр «Москвич» вместе с организацией «Бригада Маяковского» представит литературный спектакль «Я сам. Маяковский». Постановку покажут в государственном музее культурном центре интеграция имени н.а. Островского.