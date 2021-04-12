Директором Москонцерта стал Илья Бачурин

Фото: instagram / @ilya_bachurin

Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Новым директором Москонцерта стал основатель студии «Главкино». Перед этим должность руководителя организации занимал заслуженный работник культуры Александр Беленький, однако 13 февраля 2021 года он скончался.

В своем первом заявлении на посту руководителя учреждения Бачурин пообещал модернизацию, которая позволит Москонцерту соответствовать мировым стандартам отрасли. Новый глава учреждения отметил большой объем предстоящей работы и поблагодарил правительство Москвы за оказанное доверие.

Бачурин родился в Москве 29 мая 1970 года. В 1998 году окончил Государственную академию сферы быта и услуг по специальности «экономика, финансы и кредит». Был креативным продюсером Фестиваля молодежи и студентов в Сочи в 2017 году.