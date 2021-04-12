Директором Москонцерта стал Илья Бачурин

12.04.2021
Фото: instagram / @ilya_bachurin
Новым директором Москонцерта стал основатель студии «Главкино». Перед этим должность руководителя организации занимал заслуженный работник культуры Александр Беленький, однако 13 февраля 2021 года он скончался.
В своем первом заявлении на посту руководителя учреждения Бачурин пообещал модернизацию, которая позволит Москонцерту соответствовать мировым стандартам отрасли. Новый глава учреждения отметил большой объем предстоящей работы и поблагодарил правительство Москвы за оказанное доверие.
Бачурин родился в Москве 29 мая 1970 года. В 1998 году окончил Государственную академию сферы быта и услуг по специальности «экономика, финансы и кредит». Был креативным продюсером Фестиваля молодежи и студентов в Сочи в 2017 году.