Озвучившая «Бриллиантовую руку» Серафима Холина умерла в 97 лет

Кадр из х/ф «Бриллиантовая рука».

О смерти актрисы сообщает T elegram-канал M ash.

Ставшая крылатой фраза из кинокомедии «Бриллиантовая рука»: «Одним движением руки брюки превращаются в элегантные шорты» — была озвучена именно Серафимой Холиной.

Актриса играла в театре, профессионально озвучивала фильмы. Холина участвовала в создании более 30 картин.

Тело Холиной обнаружила в ее квартире на проспекте Вернадского дочь актрисы, Людмила Голубицкая.

Серафима Холина родилась в Москве 29 августа 1923 года. Во время Великой Отечественной войны работала на Заводе имени Владимира Ильича токарем.

По окончании ВГИКа поступила на киностудию «Мосфильм» и в Театр-студию киноактера. В нем она работала до самого ухода на пенсию в 1983 году.

В кино дебютировала в 1950 году. Зрителям она особенно запомнилась в роли ведущей показа мод в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Холина озвучивала самых известных актрис мира, в том числе Софи Лорен, Монику Витти и других.