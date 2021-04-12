Российские эксперты начали восстановление Триумфальной арки в Пальмире

Исторический объект знаком каждому ученику по учебнику пятого класса «История Древнего мира».

В августе 2015 года знаковый античный памятник был уничтожен террористами. Сейчас его начали восстанавливать специалисты, прибывшие сюда из России. В рабочей группе собраны эксперты по разным направлениям, в том числе геологи, реставраторы, архитекторы, археологи, художники и специалисты по 3D-моделированию.

Каменное строение не пощадили не только боевики, но и минувшие тысячелетия. Сейчас его каменные блоки находятся в аварийном состоянии, крошатся и трескаются. После взрыва в сооружении уцелело только до 40% каменных блоков.

По словам директора Фонда восстановления Пальмиры Сергея Тиглинова, экспертам предстоит сделать 3D-сканирование всех элементов, затем их объединят в виртуальной модели, после этого на ее основе восстановят памятник. Проектировщики, инженеры и архитекторы будут решать, какие фрагменты реального памятника могут быть еще использованы, а какие утрачены навсегда и будут заменены. Для восстановления сооружения придется найти карьеры, в которых добывали известняк и мрамор для его строительства.

Восстановление Пальмиры уже начато с арки Септимия Севера, являющейся самым знаковым моментом отечественного города. Кроме того, эксперты возродят римский театр, храм Баалшамина и храм Баала, сообщают «Известия».