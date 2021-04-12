Исследователь фольклора Алексей Налепин отметил 75-летие

Об этом сообщает «Литературная газета».

Алексей Налепин известен в России и за рубежом как выдающийся ученый, фольклорист, филолог, историк, литературовед, этнолог. Является ведущим сотрудником имли ран, вице-президентом Российского фонда культуры, главным редактором издания «Российский архив» и главным редактором «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова».

Также входит в правление Гильдии редакторов Союза кинематографистов России, в президиум МГО СП России, Союз журналистов России. Является действительным членом Российского географического общества, членом ученых советов и преподавателем Литературного института.

Алексей Леонидович Налепин — заслуженный работник культуры и заслуженный деятель искусств России, лауреат Госпремии РФ в области литературы и искусства. Многочисленные и разнообразные статьи, книги и монографии ученого внесли большой вклад в развитие современного литературоведения, этнологии и фольклористики. Налепин известен своим изучением творчества в.в. Розанова, как и в целом русской философии Серебряного века.

От лица современных писателей, ученых, деятелей кино, издателей и всех неравнодушных «Литературная газета» поздравила ученого с юбилеем и пожелала ему здоровья, успехов, любви окружающих и исполнения желаний.