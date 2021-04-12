Фантастический боевик «Мортал Комбат» возглавил кинопрокат выходных в России

Об этом говорят предварительные сведения портала «Кинобизнес».

В период с 8 по 11 апреля «Мортал Комбат» собрал 493 млн руб. Прошедшие выходные стали первым уик-эндом фильма в прокате. Сюжет рассказывает о том, как мастер боевых искусств тренируется с другими опытными бойцами в преддверии сражения с врагами, угрожающими Земле из Внешнего мира.

На втором месте по сборам оказалась экранизация комикса «Майор гром: Чумной доктор» Олега Трофимова. За выходные картина собрала 68,6 млн руб. Сюжет рассказывает об идеальном полицейском, который охотится за злодеем, взявшим на себя роль «народного мстителя».

Третью строчку рейтинга занял американский боевик «Годзилла против Конга». За 4 дня он собрал 67,4 млн руб., стартовав в прокате 25 марта. История рассказывает о путешествии группы ученых вместе с Кинг-Конгом в поисках родины монстра, оканчивающемся столкновением с Годзиллой.