Мелодия оцифровала архивные выступления и интервью первых космонавтов

Фото: mil.ru

Об этом сообщила пресс-служба звукозаписывающей студии.

Цифровое издание архивных записей легендарных космонавтов приурочено к 60-летию первого полета человека в космос. Сборник повторяет комплект 1971 года, в него вошли 11 документально-художественных композиций, 11 рассказов о подготовке космических полетов и другие истории.

В 1971 году бокс с 11 пластинками был выпущен тиражом всего 700 экземпляров. Новое цифровое издание повторяет этот комплект, в него входит также буклет с фотографиями конвертов и текстов на оригинальных пластинках.

Пользователи услышат голоса Юрия Гагарина, Бориса Волынова, Владимира Шаталова, Валентины Терешковой, Константина Феоктистова, Алексея Елисеева, Германа Титова, Алексея Леонова и других космонавтов.

Записи и тексты к пластинкам помогут ощутить атмосферу ушедшей эпохи, отметили в пресс-службе. Издание доступно на цифровых музыкальных площадках.