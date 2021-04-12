Жюри BAFTA назвало «Землю кочевников» лучшим фильмом

Кадр из к/ф "Земля кочевников"

Итоги рассмотрения были объявлены на 74-й церемонии вручения главной кинопремии Великобритании.

Мероприятие прошло в режиме онлайн. Звания лучшего фильма по версии Британской академии кино и телевизионных искусств bafta удостоилась документально-постановочная лента «Земля кочевников» (2020) американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао.

Фильм претендовал на 7 наград, но получил четыре из них. Сыгравшая главную роль американская актриса Фрэнсис Макдорманд удостоилась награды за лучшую женскую роль, режиссер Хлоя Чжао удостоилась премии за лучшую режиссерскую работу, оператор Джошуа Джеймс Ричардс победил в номинации «Лучшая операторская работа». Фильм рассказывает о новых кочевниках США, которые живут на дорогах в поисках случайного заработка.

Сразу пять картин получили по две награды. В их числе «Звук металла» Дариуса Мардера, «Ма Рейни: мать блюза» Джорджа Вульфа, мультфильм «Душа» Пита Доктера и «Девушка, подающая надежды» Эмеральд Феннел.