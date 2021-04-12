Акция «Всеобщий музыкальный диктант» прошла в России, Белоруссии, ДНР и Казахстане

Логотип акции в 2019 году.

Об этом сообщили в оргкомитете акции.

Международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант» состоялась в воскресенье, 11 апреля. В ней приняли участие 230 площадки в России, Белоруссии, Донецкой народной республике (ДНР) и Казахстане.

Для участия требовалось заранее подать заявку на сайте акции. Работы участников проверили преподаватели по сольфеджио, желающие могли отказаться от оценки. Копии проверенных работ разместят в личном кабинете на сайте или отправят по электронной почте участника.

По традиции онлайн-трансляция акции велась с главной площадки в Российской академии музыки им. Гнесиных в Москве. Участники могли написать один или несколько вариантов диктанта, в том числе прослушать авторский музыкальный отрывок в исполнении педагога и записать услышанный материал нотами.

Специально для проекта были созданы 11 диктантов разной сложности. В их числе есть и простой ритмический диктант для людей без музыкального образования. Методическую сторону работ контролировал экспертный совет акции.