Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, народный артист РФ скончался ...
Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Открытие экспозиции состоялось 8 апреля в Парадном вестибюле Оружейной палаты, сообщает пресс-служба...
Премьеру постановки покажут на Основной сцене театра, сообщили организаторы.
Мероприятие состоится 14 апреля в 19.00, сообщили организаторы.
Актер, телеведущий и продюсер скончался после продолжительной болезни, сообщает телеканал «78».
В 2021 году музыка самых разных жанров будет звучать на ста площадках в центре Екатеринбурга, сообщи...
Премьера спектакля «В горы за тобой» прошла в Москве.
Постановка будет показана на сцене «Под крышей», сообщили в пресс-службе театра.
Об этом сообщает пресс-служба ФКИ.
С таким заявлением выступили ученые Тель-Авивского университета.
Роль станет дебютом в кино нападающего Милана и сборной Швеции.
Ситуацию проверит Следственный комитет РФ.
Дочь покойной певицы выступила на шоу с песней матери.
Об этом сообщили в пресс-службе филармонии.
Об этом сообщается на сайте столичной площадки.
В ходе открытия будет показан американский триптих российского народного артиста Камы Гинкаса.
Об этом сообщает пресс-служба «Роскино».
Об этом говорится в видеообращении Михаила Пиотровского, которое распространила пресс-служба музея.
О находке сообщили археологи Египта.
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