Фильм о блюзовой певице Ма Рейни получил две премии BAFTA

12.04.2021
Фото: кадр из х/ф «Ма Рейни: мать блюза»
Картина «Ма Рейни: мать блюза» (2020) режиссера Джорджа Вульфа рассказывает о судьбе американской блюзовой исполнительницы, жившей в конце XIX — начале XX века. Биографическая лента была отмечена наградами за лучший дизайн костюмов, лучший грим и прически.
Черно-белый фильм «Манк» (2020) Дэвида Финчера получил «Бронзовую маску» за художественный дизайн. Британский фильм «Рокс» (2019) Сары Гаврон удостоился награды за лучший кастинг.
Фильм «Звук металла» (2019) Дариуса Мордора получил приз за лучший звук, фантастический боевик «Довод» (2020) Кристофера Нолана получил награду за специальные визуальные спецэффекты.