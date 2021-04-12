Замминистра культуры осмотрел строительство культурно-музейного комплекса в Калининграде

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Владимир Осинцев побывал в городе с рабочей поездкой 9 апреля, сообщили в Минкультуры РФ.

Замминистра проинспектировал процесс строительных работ, которые идут на площадках культурно-образовательного и музейного комплекса. В выезде приняли участие зампредседателя правительства Калининградской области Илья Баринов, министр по культуре и туризму Андрей Ермак, представители АО «Стройтрансгаз», фонда «Национальное культурное наследие», руководители учреждений.

На объекте уже построены все учебные корпуса, в том числе общеобразовательная школа, здания филиалов Центральной музыкальной школы при МГК им. П.И. Чайковского и Московской государственной академии хореографии. Корпуса соединены галереями, которые ведут в интернаты для детей. В настоящее время идет отделка помещений и завершаются пусконаладочные работы.

Осинцев отметил, что подрядчику нужно ускорить темп работы. «Сейчас, когда пошла чистовая отделка, необходимо привлекать дополнительных людей на строительную площадку», — подчеркнул замминистра.

На «восточной» площадке также идет строительство пяти многоквартирных жилых домов, предназначенных для сотрудников культурно-образовательного комплекса. Готовность зданий находится на уровне от 33 до 75 процентов.