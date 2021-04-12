В Москве откроется первый киномузыкальный молодежный фестиваль Kinorex

Фото: kinorexfest.com

Мероприятие состоится в Москве с 11 по 17 апреля, сообщили в комитете смотра.

С инициативой проведения фестиваля выступили студенты Российской академии музыки имени Гнесиных. Организаторы фестиваля получили более 200 заявок от режиссеров и композиторов, в том числе зарубежных.

Заявки были получены из сша, Норвегии, стран снг, отметили организаторы. Это еще раз подчеркивает, что молодым композиторам негде проявить себя, так как музыкальных конкурсов проводится значительно меньше по сравнению с кинофестивалями, отметили в оргкомитете.

В смотре смогут принять участие не только студенты профильных творческих вузов, но и молодежь без профильного образования. В числе конкурсантов есть ветеринарный врач, выпускник политеха, аспирант нии, химик и так далее, отметили в оргкомитете.

Жюри фестиваля будет оценивать командную работу композиторов и режиссеров. Для первого этапа было отобрано 12 короткометражных работ, авторы которых составили заявки на музыкальное сопровождение к своим фильмам. Композиторы, которым понравились какие-либо кинофрагменты, откликнулись на заявку, сделав саундтреки, режиссеры выбрали из них своих напарников. Таким образом, было сформировано 12 команд.

Первый тур состоится 13 апреля. Шесть команд-финалистов примут участие в показе 17 апреля, их музыку исполнит симфонический оркестр.