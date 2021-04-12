Главный приз «Белого слона» присудили фильму Кончаловского, который отказался от награды

Фото: Кадр из х/ф «Дорогие товарищи!»

Церемония награждения транслировалась в YouTube .

Черно-белая кинодрама «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского была признана лучшим фильмом 2020 года по мнению членов экспертного совета национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Победителя в номинации объявил главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Перед этим Андрей Кончаловский опубликовал открытое письмо в адрес награды, в котором попросил снять его фильм со всех номинаций, так как в премии «появился политический аспект». Так режиссер отреагировал на номинирование фильмов-расследований оппозиционного блогера Алексея Навального.

Однако экспертный совет премии выступил с ответным объяснением, в котором заявил, что снятие картин с номинацией их авторами регламент «Белого слона» не предусматривает. Предполагалось, что в случае победы фильма награда не будет вручаться режиссеру. В то же время остальные участники съемочной группы Кончаловского, номинированные на награду, могли бы забрать ее в случае победы.

Картина была выдвинута в 6 номинациях, но завоевала только главный приз. Антон Долин отметил, что призовая статуэтка будет храниться в редакции его журнала на случай, если Кончаловский откажется от своего решения и все-таки примет награду.

В номинации «Лучший сценарий» победила картина «Глубже!» режиссера Михаила Сегала. Режиссер Дмитрий Давыдов получил награду за режиссерскую работу над картиной «Пугало». Премию за главную мужскую роль получил Александр Паль, сыгравший в картине «Глубже!». Лучшим дебютным фильмом был назван «Китобой» Филиппа Юрьева. В номинации короткометражек награду получила картина «Мы — значит» Игоря Марченко.