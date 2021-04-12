Сын режиссера Эмиля Верника рассказал о его последних днях

Фото: instagram.com / @ivernik

Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, народный артист РФ скончался 10 апреля в 96 лет.

За некоторое время до смерти Эмиль Верник начал жаловаться на плохое самочувствие. Об этом его сын Игорь рассказал в разговоре с РИА Новости.

В то же время режиссер продолжал вести активный образ жизни, даже водил машину. «Возил меня просто в удовольствие по поселку, сам сидел за рулем», — рассказал Игорь Верник.

В субботу, 10 апреля 2021 года, режиссер скончался. Как стало известно, причиной стала остановка сердца.

Эмиль Верник родился в Одессе 4 сентября 1924 года. После школы прошел отбор в Украинский театральный институт, но начавшаяся Великая Отечественная война изменила планы. В 1942 году ГИТИС вернулся в Москву, в 1946 году Верник закончил его с дипломом «актерское мастерство».

В 1947 году поступил на службу в театр «Московские литературные чтения», где работал в качестве драматического исполнителя и режиссера до 1958 года.

В 1958 Верник стал режиссером Всесоюзное радио, прослужив до 2002 года. В 1969 году назначен главным режиссером литературно-драматического вещания. С 1970 года Верник вел дружественные встречи с артистами советской и зарубежной сцен в Москве, в Берлине, Бухаресте, Будапеште, Праге и других городах.

Поставил более 200 радиоспектаклей, в том числе по произведениям Константина Симонова, Эриха-Марии Ремарка, Генриха Белля, Джона Голсуорси и других писателей. Большинство постановок Верника вошли в «Золотой фонд» российского радио.