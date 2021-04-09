Пережившая инсульт Елена Кондулайнен изолировалась от общества

Кадр из к/ф «Дикий ветер».

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В пролом году Кондулайнен должна была играть главную роль в спектакле «Шпионка», который поставил для нее худрук Театра Луны, режиссер Сергей Проханов. Однако во время обсуждения постановки 24 июля прошлого года у нее произошел инсульт.

После того, как из-за коронавируса был объявлен режим самоизоляции, участники проекта встретились в ресторане «Времена года» в парке им.Горького. Кондулайнен произносила тост, когда у нее закружилась голова. Актрисе вызвали скорую и доставили в Боткинскую больницу с диагнозом инсульт в тяжелом состоянии.

Около месяца Кондулайнен пролежала в больнице, после чего началась долгая реабилитация. Как видимо, полностью восстановиться актрисе не удалось. В настоящее время никто не знает, что с ней происходит. Она не появляется после болезни в театре и не поддерживает связь со своими коллегами.

Заместитель худрука Театра Луны Игорь Краснопольский рассказализданию, что Кондулайнен не отвечает на звонки и не звонит сама. В то же время зарплату ей продолжают перечислять, отметил он.

Елена Кондулайнен снялась более чем в 40 фильмах. В их числе — «Дикий ветер», «Русь изначальная», «Сто дней до приказа», «8 свиданий» и «Интерны».