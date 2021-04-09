В Музеях Московского Кремля открылась выставка супрематических украшений Нади Леже

Открытие экспозиции состоялось 8 апреля в Парадном вестибюле Оружейной палаты, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Выставка «Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже» посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. В мероприятии приняли участие специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и статс-секретарь — замминистра культуры Алла Манилова.

На выставке впервые представлена полная коллекция украшений Нади Леже в стиле супрематизма. В их числе 37 украшений — брошей, колец и часов, созданных художницей в честь открытия космической эры.

Открывший экспозицию Михаил Швыдкой рассказал о том, что тема первого полета человека в космос нашла отражение в работах художников разных направлений и ее актуальность не теряется и в настоящее время. В свою очередь Алла Манилова отметила индивидуальные смыслы, которые сможет увидеть в представленных работах каждый посетитель.

Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина сообщила, что выставка станет значимым событием для ценителей авангардного искусства и увлекающихся темой космоса. «Полет первого человека в космос являлся стимулом для создания прекрасной коллекции супрематических произведений, которую мы представляем вниманию посетителей», — подчеркнула она.

Экспозиция будет работать до 1 сентября.