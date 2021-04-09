Объявлены первые хедлайнеры и площадки фестиваля «Уральская ночь музыки»

Фото представлено пресс-службой фестиваля.

В 2021 году музыка самых разных жанров будет звучать на ста площадках в центре Екатеринбурга, сообщили организаторы.

Глобальные перемены затронули площадки Ural Music Night, связанные с классической музыкой. «Урал Опера Балет» принимает участие в фестивале ежегодно, начиная с 2016 года. Площадка «Арии с балкона» стала для многих гостей «Ночи музыки» традиционным местом притяжения. В 2021 году «Арии с балкона» впервые будут исполняться на площадке перед зданием УрФУ на Ленина, 49.

«В этом году мы представим на Ural Music Night спектакль «Травиата» Джузеппе Верди. Организаторы построят на Площади 1905 года сцену оперной конфигурации. «Травиата» на фестивале станет для нашего театра первой полноценной постановкой на открытом воздухе. Специально для фестиваля мы создадим версию продолжительностью 1 час 40 минут», — рассказывает про главную классическую площадку Андрей Геннадьевич Шишкин, директор театра «Урал Опера Балет».

Организаторы объявили первых хедлайнеров — ими станут группа «Каста» и Вадим Самойлов («Агата Кристи»), который выступит на площадке, посвященной 35-летию Свердловского рок-клуба (Главпочтамт). Фестиваль подготовил несколько сюрпризов и новых сцен: этническая площадка с представленными на ней традиционными танцами и музыкой народов России, сцена современной этнической фьюжн-музыки, а также площадка северных коренных народов Урала.