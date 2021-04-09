Вечер японской музыки и танца состоится в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыне»

Традицию проведения вечеров продолжит концерт «Пробуждение Земли» о культуре Японии, сообщили организаторы.

Проект «Посольские вечера в Царицыне», организованный Национальным фондом поддержки правообладателей и Музеем-заповедником «Царицыно», знакомит российскую публику с красотой и многообразием культурного наследия народов мира. В ходе вечеров зарубежные посольства представляют программы, посвященные искусству своих стран, а онлайн-трансляция позволяет сделать аудиторию концертов максимально широкой.

Вечер «Пробуждение Земли» состоится 15 апреля при поддержке посольства Японии в России и лично посла Японии в Российской Федерации Кодзуки Тоехиса.

Грациозность и экспрессивность традиционного японского танца продемонстрирует драматическая актриса и танцовщица Томоми Орита. Национальный дух и колорит передадут солисты ансамбля Wa-On, играющие на традиционных японских музыкальных инструментах (кото, сямисэн и сякухати), и музыканты из группы «Мияби» (барабаны тайко).

Онлайн-трансляция вечера пройдет на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно» и на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне». Начало трансляции в 21:00.