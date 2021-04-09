Федерация креативных индустрий будет формировать ядро экономики

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Об этом сообщает пресс-служба ФКИ.

Запуск в России программы «креативной индустриализации» позволит в ближайшие пять лет добиться троекратного роста сегмента креативной экономики, считают члены правления Федерации креативных индустрий. Деятельность ФКИ базируется на кросс-отраслевом подходе. Это означает, что в приоритетном порядке должны решаться вопросы, в равной степени значимые для каждой из креативных отраслей, для всего творческого бизнеса: от особых налоговых и инвестиционных режимов до модернизации системы защиты и экспорта интеллектуальной собственности.

В ФКИ полагают, что Россия, как и сто лет назад, стоит перед историческим выбором — необходимостью перехода на принципиально новую экономическую политику. ФКИ ставит своей целью обеспечить продуктивное взаимодействие креативных индустрий с государством и обществом.

Создание благоприятных условий для развития креативной инфраструктуры будет способствовать решению общих задач национальной экономики, считает генеральный директор ФКИ Игорь Намаконов: «Важно запустить процесс форсированного наращивания креативного потенциала в стране. Этот процесс, по сути, означает креативную индустриализацию.

Если творческому бизнесу и органам государственной власти удастся начать совместную работу, то результат не заставит себя ждать, уверен член правления ФКИ, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский: «Возможность быстрого наращивания в России творческого и креативного потенциала не вызывает сомнения, однако его конверсия в экономические результаты совершенно недостаточна — доля креативных индустрий в ВВП страны сейчас составляет лишь 2,3 процента. Правильное восприятие государством роли и значения креативных индустрий позволит совместно с их профессиональными участниками обеспечить системную настройку институциональных механизмов».

Взаимодействие с государством и создание региональных экосистем — лишь два из семи ключевых направлений работы Федерации. Креативная индустриализация также подразумевает фокус на проведении регулярных полевых исследований, совершенствовании инфраструктуры креативного предпринимательства, инвестициях в креативные индустрии, образовании в творческом бизнесе и популяризации креативного предпринимательства. Соответствующие комитеты были выделены в составе организации, их работу будут курировать члены правления Федерации.

Федерация креативных индустрий нацелена на содействие развитию креативных индустрий как важного сегмента экономики России и драйвера повышения качества жизни. Среди задач, в решении которых будет участвовать Федерация, — расширение диалога креативных индустрий с государством, оказание системной поддержки всем субъектам рынка, определяющим развитие креативного сегмента, анализ и популяризация лучших практик взаимодействия с представителями бизнес-среды и государственными структурами.

В состав Федерации креативных индустрий входит более 20 организаций, в числе которых профессиональные ассоциации, творческие союзы, исследовательские и консалтинговые центры, компании креативного бизнеса.

Среди участников Федерации — Ассоциация союзов писателей и издателей России, Институт национальных проектов, Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциация анимационного кино России, Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация коммуникативных агентств России (АКАР), Союз композиторов и другие объединения творческих профессий и креативных направлений бизнеса.

Участники Федерации убеждены, что сегодня креативные индустрии — одни из самых перспективных и динамично растущих. В России они обладают значительным потенциалом, но в то же время нуждаются в стимулирующих мерах: при благоприятных условиях вклад креативного сегмента в национальную экономику может быть значительно выше, чем сегодня.