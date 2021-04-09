Чеченский драмтеатр имени Ханпаши Нурадилова представил в Москве историю о любви и войне

Фото: Минкультуры РФ

Премьера спектакля «В горы за тобой» прошла в Москве.

В основу сюжета легли реальные факты и воспоминания героев военного времени, передает пресс-служба Минкультуры РФ. Спектакль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Действие пьесы происходит в Харькове 1943 года. В городе, освобожденном от немецких захватчиков, встречаются Юнус и Нина. Влюбленным приходится пройти через расставание, отчаяние, разочарование и потери. Пережив эти испытания, они смогут сохранить друг друга и свои чувства.

Постановка Чеченского театра пополнила афишу столичных мероприятий благодаря программе «Большие гастроли», которую реализует «Росконцерт» в соответствии с Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры России.