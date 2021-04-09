Театр имени Моссовета представит премьеру по пьесе Дмитрия Мережковского «Гроза прошла»

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Постановка будет показана на сцене «Под крышей», сообщили в пресс-службе театра.

Режиссером спектакля стал драматург и режиссер Андрей Максимов. По его словам, замысел спектакля родился, когда он нашел пьесу молодого гения. Когда Дмитрий Мережковский написал пьесу «Гроза прошла», ему было всего 25 лет, отметил драматург.

Максимову стало так интересно размышлять над постановкой, что осталось лишь найти театр и «заразить» артистов этим сочинением, рассказал он. В то же время постановщик признал, что сделал довольно серьезную сценическую редакцию пьесы.

Дмитрий Мережковский (1865-1941) — русский поэт, писатель и литературный критик. Яркий представитель Серебряного века, Мережковский вошел в историю отечественной и мировой культуры как один из основателей русского символизма, десять раз номинированный на Нобелевскую премию по литературе, отметил Максимов.

В пьесе «Гроза прошла» есть наивные и трогательные размышления о красоте и вере, одиночестве и любви, славе и призвании. С другой стороны, в ней мощно вылепленные характеры, потрясающе выстроенный сюжет любовной истории, в которой есть и страсти, и измены, и верность, рассказал драматург.