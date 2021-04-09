Роль станет дебютом в кино нападающего Милана и сборной Швеции.
Ситуацию проверит Следственный комитет РФ.
Дочь покойной певицы выступила на шоу с песней матери.
Об этом сообщили в пресс-службе филармонии.
Об этом сообщается на сайте столичной площадки.
В ходе открытия будет показан американский триптих российского народного артиста Камы Гинкаса.
Об этом сообщает пресс-служба «Роскино».
Об этом говорится в видеообращении Михаила Пиотровского, которое распространила пресс-служба музея.
О находке сообщили археологи Египта.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.
Мероприятие состоится с 9 по 23 июля и будет посвящено 800-летию города.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Открытие сделали при обследовании пещеры Риви в регионе Кимберли.
Спектакль покажут 27 апреля, сообщили организаторы.
Гости вечера увидят и услышат, как кинетическое искусство сливается с современной музыкой.
Мероприятие состоится 11 апреля в 19.00, сообщили в учреждении.
Мероприятие приурочено к 100-летию драматурга Леонида Лиходеева, сообщили организаторы.
Серия акций начнется в День космонавтики, 12 апреля, сообщили организаторы.
Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга в четверг.
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