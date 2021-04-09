Вдова актера Алексея Булдакова могла стать жертвой молодого мошенника

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Ситуацию проверит Следственный комитет РФ.

В настоящее время сотрудники СК РФ проверяют сведения о возможном мошенничестве с имуществом 79-летней вдовы артиста Алексея Булдакова. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ранее, в четверг в эфире федерального телеканала была обнародована информация о том, что вдова актера могла стать жертвой молодого мошенника. Знакомые не видели Людмилу Андреевну около года, однако им известно, что все это время с ней был Эдуард Гладкий — актер, двойник Николая Баскова и, возможно, брачный аферист. После знакомства с ним она начала распродавать свое имущество по явно заниженной стоимости, отметили они.

Озвучено предположение о том, что ее спутник мог быть ранее причастен к мошенническим аферам, сообщает Следственный комитет. В связи с этой информацией глава СК России поручил проверить сведения, установить возможных потерпевших и дать оценку ситуации.