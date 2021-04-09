Выступление дочери Началовой растрогало до слез участников «Модного приговора»

Фото: скриншот Instagram Юлии Началовой

Дочь покойной певицы выступила на шоу с песней матери.

Новый выпуск шоу был приурочен к 30-летию проекта «Утренняя звезда». Приглашенным судьей «Модного приговора» стал основавший музыкальный конкурс Юрий Николаев. В студию также пришли участники «Утренней звезды», которые когда-то выступали на сцене проекта еще в юном возрасте.

На передаче вспомнили и Юлию Началову, в свое время одержавшую победу на «Утренней звезде». Вера Алдонина рассказала гостям и ведущим о том, как мама рассказывала ей о своем участии в конкурсе.

Пошедшая по стопам матери дочь Началовой исполнила в студии ее хит «Герой не моего романа». Песня заставила участников передачи плакать, пишет ФАН.

Николаев подарил Алдониной игрушечного тигренка, бывшего талисманом Началовой на шоу. По мнению поклонников Началовой, Алдонина после трагедии повзрослела, стала очень похожей на свою мать.

Юлия Началова умерла в марте 2019 года в возрасте 38 лет. Причиной стало заражение крови и сердечная недостаточность.