В день смерти Стравинского в Петербургской филармонии прозвучит «Весна священная»

Фото: George Grantham Bain / Библиотека Конгресса США.

Об этом сообщили в пресс-службе филармонии.

Дирижировать исполнением музыки будет приглашенный дирижер Санкт-Петербургской филармонии Шарль Дютуа. Концерт отметит пятидесятилетие со дня смерти русского композитора.

В этот же вечер прозвучит увертюра Римского-Корсакова «Светлый праздник», а также «Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова, сольную партию в которой исполнит пианист Александр Гиндин.

В 1914 году Игорь Стравинский покинул Россию, после чего добился мирового признания. Сначала он жил во Франции, затем переехал в США, приехал на родину лишь в 1962 году. Три недели пребывания композитора в СССР были приурочены к его 80-летию.