Юбилей композитора Александра Зацепина отметят его концертом в «Зарядье»

Об этом сообщается на сайте столичной площадки.

В московском зале в честь 95-летия народного артиста композитора Александра Зацепина прозвучит музыка из кинофильмов «31 июня», «Земля Санникова», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев» и других фильмов.

Александр Зацепин отметил свой юбилей 10 марта 2021 года. Его музыку исполнит Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки. Долгие годы главный кинооркестр России был партнером Зацепина, исполнив под запись основную долю его музыки, подчеркнули организаторы.

Песни композитора исполнят Анна Бутурлина, Нонна Гришаева, Мари Карне, детский хор «Великан» и другие артисты.