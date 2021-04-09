В Петербурге откроется театральный фестиваль Ленобласти Loft

Фото: facebook.com/LOFTfestival

В ходе открытия будет показан американский триптих российского народного артиста Камы Гинкаса.

Второй театральный фестиваль Ленинградской области Loft откроется Петербурге в пятницу. В нем будут участвовать российские театры от Москвы до городов Сибири, отмечается в сообщении.

Смотр продлится до 24 апреля. Кама Гинкас привез на фестиваль свои спектакли «Все кончено» и «Кто боится Вирджинии Вульф» Эдварда Олби и «Кошка на раскаленной крыше» Теннесси Уильямса. Их представят в драматическом театре на Васильевском, для чего будет выстроено особое пространство.

Спектакли представляют собой сценическую трилогию американской драматургии ХХ века. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса фестиваль пройдет с участием лишь отечественных театров. В будущем планируется сохранить его международный статус и весеннее время проведения без ограничения репертуара.

Проект финансируется правительством Ленинградской области.