Копродукционный питчинг Key Buyers Event пройдет с участием зарубежных компаний

Фото: keybuyersevent.com

Об этом сообщает пресс-служба «Роскино».

Зарубежные компании смогут принять участие в питчинге проектов на международном онлайн-рынке визуального контента впервые. Key Buyers Event: Digital пройдет с 8 по 10 июня, отмечается в сообщении.

В этом году организаторы планируют уделить особое внимание совместному производству российских и зарубежных продюсеров. В рамках платформы впервые состоится питчинг в двустороннем формате, отмечается в сообщении.

На форуме 2020 года только российские участники представили свои проекты, но в этот раз эту возможность получат и международные компании, которые смогут представить свои полнометражные проекты для миноритарный копродукции.

Планируется отобрать на международной питчинг 5-7 международных проектов, которые будут соответствовать условиям конкурса, отметили в пресс-службе. Секция копродукции будет идти совместно с профильными международными формам When East Meets West. Целью сотрудничества площадок станет привлечение в Россию потенциальных и международных партнеров по копродукции и повышение информированности зарубежных участников рынка о возможностях работы в России, отмечается в заявлении.