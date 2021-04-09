Глава Эрмитажа назвал жалобу на обнаженные фигуры симптомом нездоровья общества

Об этом говорится в видеообращении Михаила Пиотровского, которое распространила пресс-служба музея.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал сведения в СМИ о том, что один из посетителей музея пожаловался на обнаженные скульптуры, которые якобы негативно влияют на психологию приходящих в музей детей.

Пиотровский отметил, что упомянул на пресс-конференции об этой жалобе в порядке шутки. В то же время глава музея выразил сожаление по этому поводу.

«Очень сожалею и огорчен, что после моей пресс-конференции, где была предложена целая программа развития постковидного Эрмитажа и музеев вообще, больше всех людей возбудил обыкновенный, традиционный вопрос об обнаженных фигурах и скульптурах, который постоянно существует в музейной жизни и был вспомнен, как такая шутка для развлечения», — сказал Пиотровский.

По словам главы музея, нездоровая реакция общества на поднятую тему является признаком проблем общественного сознания.

«То, что это всех так возбудило, это симптом. Как это письмо, так и реакция. Симптом того, что все не очень в порядке у нас со здоровьем общества», — подчеркнул глава Эрмитажа.

Пиотровский напомнил, что каждый имеет право не ходить в музей, однако поучать музеи о том, что можно и что нельзя, некорректно. «Свобода одного человека не должна ограничивать свободу другого», — напомнил глава учреждения.