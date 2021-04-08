Мишустин поддержал законопроект о бесплатном втором высшем образовании для творческих профессий

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

На заседании Правительства Российской Федерации под председательством Михаила Мишустина был поддержан проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Документ, предусматривающий возможность получения бесплатного второго высшего образования по ряду творческих специальностей, впервые разработан Минкультуры России по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам встречи с мастерами, выпускниками и студентами Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова 17 октября 2019 года.

«На конкурсной основе бесплатное второе или последующее высшее образование можно будет получить с присвоением квалификации режиссера театра, кино и телевидения, дирижера, композитора, литературного работника, а также переводчика художественной литературы. Это специалисты, в которых сегодня нуждается отрасль культуры», — сказала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

По ее словам, обучение будет осуществляться в рамках установленных контрольных цифр приема без увеличения объемов бюджетных ассигнований.

«Трудовую деятельность в отрасли культуры смогут продолжить люди, уже имеющие высшее образование, но при наличии творческих способностей, желающие посвятить себя искусству», — отметила министр культуры.

Законопроект согласован с Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минфином России. Также получены положительные заключения Минюста России, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Отмечается, что перечень специальностей и федеральных вузов, в которых будет вестись обучение по этим специальностям, будет утвержден постановлением Правительства Российской Федерации.