В Петербурге после 20-летней реставрации откроется Елагин дворец

Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Елагиноостровский, или Елагин дворец, в Петербурге считается жемчужиной дворцово-паркового ансамбля Елагина острова. Здание откроет свои двери для посетителей 13 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Эксперты восстановили убранство кабинета императора Александра I, приказавшего построить дворец. С начала XXI века здание было на реставрации. В полном объеме работы были завершены лишь в этом году.

Окончание масштабной реставрации и возобновление экскурсий станет подарком жителям города в преддверии 200-летия дворца, которое будет отмечаться в следующем году, процитировали в пресс-службе слова губернатора.

В ходе работ во дворце были заменены коммуникации, пожарная сигнализация, полностью отремонтирована входная группа здания. В период 2016-2020 годов на реставрацию было выделено из бюджета более 280 млн рублей.