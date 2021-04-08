Путин подписал указ о праздновании 100-летия филармонии имени Шостаковича в Петербурге

Фото: kremlin.ru

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом президента России в 2021 и 2022 годах будут проведены мероприятия празднования столетия Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Документ предписывает Правительству РФ в течение трех месяцев сформировать оргкомитет по подготовке и проведению празднования и обеспечить разработку плана основных событий.

Как следует из указа, органом власти субъектов РФ рекомендуется поучаствовать в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

Санкт-Петербургская филармония имени Шостаковича является первой филармонией в России. Она была учреждена 13 мая 1921 года. В ее Большом и Малом залах на протяжении всей жизни звучали премьеры большинства его произведений.