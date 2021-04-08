В Австралии нашли костяные орудия возрастом более 35000 лет

Фото: anu.edu.au / Jane Balme

Открытие сделали при обследовании пещеры Риви в регионе Кимберли.

В ходе обследования пещеры ученые нашли 8 костяных орудий, предназначенных для различных бытовых работ. Пещера Риви находится в так называемой стране Мимби, где до наших дней сохранилось одноименное коренное племя, с согласия которого ученым удалось провести исследование.

Радиоуглеродное датирование показало, что возраст находок составляет более 35 000 лет, что делает их древнейшими из когда-либо найденных на материке. Как минимум четыре из них могут претендовать на статус самых старых находок в Австралии — они были найдены в культурных слоях возрастом 35-46 тыс. лет.

По мнению ученых, найденные орудия использовались для различных целей, начиная от обработки растений и заканчивая охотой на животных. Ранее считалось, что костяные орудия и оружие в древний период использовались лишь для обработки кожи при изготовлении одежды. Однако в засушливом регионе Кимберли древние люди не делали для себя одежду, так как защита от холода им не требовалась.

Как показало изучение находок, некоторые из орудий предназначались для обработки кожи и растительных волокон, из которых делали корзины. Другие могли использоваться как примитивная лопата или мотыга для копания земли. Третий инструмент содержит следы смолы и мог использоваться для ее добычи и обработки. При помощи смолы древние люди могли крепить к древку наконечники, отмечается в исследовании.