Третьяковка приглашает на аудиоперформансы Дмитрия Устинова

Фотография Ивана Новикова-Двинского предоставлена пресс-службой Третьяковской галереи.

Гости вечера увидят и услышат, как кинетическое искусство сливается с современной музыкой.

Мероприятия состоятся 15 апреля в 19.00 и в 21.00 в Западном крыле Новой Третьяковки, сообщила пресс-служба музея.

Авторы перформанса стремятся исследовать взаимодействие музыкальной ткани и художественной пластической формы с помощью современных технологий и инструментов, говорится в сообщении. Специально для этого концерта видеохудожник Юрий Горбачевский, вдохновленный кинетическими скульптурами Вячеслава Колейчука и проунами Эль Лисицкого, создаст интерактивные виртуальные объекты, которые будут чутко реагировать и видоизменяться в ответ на мелодические и ритмические линии каждого инструмента на сцене.

Музыканты также подстраиваются и «отвечают» движению графических форм, создавая одновременно музыкальную и визуальную композицию. Видеоинсталляция становится своеобразным «инструментом», на котором играет ансамбль, отметили в музее.

На вечере будет выступать коллектив, в который вошли композитор и электронный музыкант Дмитрий Устинов, кларнетист Андрей Бессонов, гитарист Гурам Мачавариани, композитор и исполнитель на терменвоксе Петр Термен. На глазах гостей они создадут импровизацию, отражающую идею подвижности форм и открытое разворачивание жизни произведения в процессе наблюдения.

Приобрести билеты можно на официальном сайте Третьяковской галереи.