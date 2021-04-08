В Музее Москвы на один вечер откроется Экспериментальная арт-резиденция

Фото предоставлено Музеем Москвы.

Мероприятие состоится 11 апреля в 19:00, сообщили в учреждении.

В течение месяца «белый зал» Музея Москвы был творческой резиденцией для подростков. Четырнадцать выпускников разных лет школы «Каскад. Проект как метод» в коллаборации с московской художницей, выпускницей «Свободных мастерских» и Школы имени Родченко, лауреатом премии «Инновация-2020» Екатериной Муромцевой придумывали собственные проекты в атмосфере полной неопределенности.

Резиденция была экспериментальной по своей сути: ни куратор, ни молодые художники не знали, чем закончится их работа в музее. Вместе они обживали пустое пространство, в конце концов превратив его в настоящую мастерскую, отмечается в сообщении.

Увидеть результат творческого эксперимента можно на закрытии резиденции 11 апреля в 19:00.

В программе вечера будет знакомство с проектами художников, диджей-сеты и интерактивные перформансы. Сабина Байсарова в перформансе «Прекрати» продолжит раскрывать проблемы народной идентичности, а Полина Хапаева погрузит зрителя в ощущение единения с природой и внешним миром. Вера Варади будет соединять людей друг с другом, а Анфиса Троянская — показывать им вечное умирание.