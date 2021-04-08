В Доходном доме Любощинских пройдет творческий вечер-выставка «Рыцарь веселого образа»

Мероприятие приурочено к 100-летию драматурга Леонида Лиходеева, сообщили организаторы.

Вечер начнется 14 апреля в 19.00. Гости смогут увидеть выставку к 100-летию Леонида Лиходеева «Рыцарь веселого образа», организованную на основе материалов из коллекции дочери писателя Ксении Дмитриевой-Лиходеевой.

В вечере примут участие писатель, сопредседатель Научно-просветительного центра «Холокост» Алла Гербер, ведущий научный сотрудник ГМИРЛИ, звукоархивист Павел Крючков, ведущий научный сотрудник Отдела новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья ИМЛИ РАН, доктор филологических наук Дмитрий Николаев, переводчик, испанист, дочь писателя Ксения Дмитриева-Лиходеева и другие.

Первые публикации Леонида Лиходеева появились на страницах фронтовой газеты. Он начинал как поэт, но широкую известность приобрел как автор фельетонов и очерков, выходивших в периодической печати («Литературная газета», «Крокодил», «Смена», «Октябрь», «Новый мир»).

В ходе вечера прозвучат воспоминания людей, лично знавших Леонида Лиходеева, состоится разговор о творчестве писателя.