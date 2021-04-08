Политехнический музей запустит квесты в Minecraft о покорении космоса

Серия акций начнется в День космонавтики, 12 апреля, сообщили организаторы.

Политехнический музей запускает серию квестов в Minecraft, посвященных теме освоения космоса и Дню космонавтики, при поддержке оператора «Мегафон». Каждое выполненное задание поможет участникам добраться до колонии на Марсе.

Для этого им будет важно пройти физическую подготовку на виртуальной площадке Политехнического музея, выяснить, почему ракета взлетает и как отличается гравитация на разных небесных телах. Игроки узнают о том, что необходимо взять с собой в межпланетную экспедицию, почему космический корабль собирают на орбите и как может выглядеть колония на Марсе.

Во время игры участники будут общаться с ведущим, а также с разными мобами в Minecraft: космонавтами, изобретателями, инженерами и учеными. Персонажи помогут игрокам пройти путь от новичка до исследователя Марса.

Первый квест состоится 12 апреля в 19.00. Приглашаем пройти вас квест вместе с менеджером игрового направления Политеха — Владимиром Рыжковым, и узнать обо всех нюансах подготовки к космическому путешествию.

«Проект «Политех в Minecraft» — своего рода эксперимент. Запуская его, мы хотели попробовать использовать игровой мир как пространство для реальных мероприятий, узнать, как на таких ивентах чувствуют себя слушатели и ведущие, что получают зрители трансляций, какие возможности виртуального мира пригодятся нашим коллегам. Благодаря нашим друзьям из «Мегафона» мы продолжаем этот эксперимент квестом для Университета детей. Здесь мы намеренно создаем не фрагмент видеоигры, а аналог городского квеста из реального мира, используя мир Minecraft лишь как декорацию, чтобы дать возможность ведущим и преподавателям общаться с игроками и зрителями вживую», — рассказал менеджер игрового направления дирекции информационных систем Политеха Владимир Рыжков.

Всего будет четыре выпуска будущих колонизаторов — 12, 19, 26 апреля и 5 мая. В дни выхода каждой новой части можно будет выполнять задания вместе с ведущим, пройдя предварительную регистрацию (ссылка), или смотреть трансляцию «ВКонтакте». Самостоятельно пройти квесты можно в любое время.

Квесты подготовлены для детей старше 10 лет, но могут понравиться и более взрослым игрокам в Minecraft, полагают организаторы.