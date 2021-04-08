Театр Ленсовета запустит дневные спецпоказы спектаклей для жителей пригородов

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга в четверг.

О запуске специального проекта «Дневной спектакль» объявил петербургский Театр имени Ленсовета. Как рассказали в комитете, акция рассчитана на зрителей, живущих в отдаленных от центра районах и многочисленных пригородах Северной столицы.

После вечерних спектаклей им бывает неудобно и некомфортно возвращаться домой, поэтому в театре вернулись к традиции дневных спектаклей, говорится в сообщении.

Акция откроется показом премьерного спектакля текущего сезона «Бесприданница» по пьесе Александра Островского в постановке режиссера Дмитрия Луговкина. Спектакль начнется 11 апреля в 13.00.

Спектакль «В этом милом старом доме», поставленный режиссером Олегом Леваковым по пьесе Алексея Арбузова, зрители увидят 8 мая в 14.00.