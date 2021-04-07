В «Белом слоне» заявили о невозможности снять «Дорогие товарищи!» с номинации

Кадр из х/ф "Дорогие товарищи!"

Регламент награды не предусматривает такой возможности, сообщили организаторы награды.

В соответствии с правилами проведения национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» картина Андрея Кончаловского, номинированная в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер», не может быть снята с рассмотрения.

Тем не менее, в случае победы фильма режиссера приз ему вручаться не будет, говорится в заявлении экспертного совета.

При голосовании экспертного совета рассматриваются все отечественные фильмы, вышедшие в прокат либо прошедшие пресс-показ в период с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года. Выдвижение фильмов их создателями или производителями, как и снятие с номинации, не предусмотрено.

Автор может отказаться от получения премии, но не может снять свою работу с рассмотрения сообщества, говорится в экспертном заявлении экспертного совета.