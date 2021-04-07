Мощам Александра Невского предложили создать современное надгробие

С такой инициативой выступил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В ходе пресс-конференции, которая прошла в среду, глава музея предложил создать современного надгробия для мощей святого благоверного князя Александра Невского в Александро-Невской лавре.

Серебряное надгробие, созданное в XVIII веке, хранится в Эрмитаже с 1920-х годов. Представители Русской православной церкви много раз просили отдать гробницу в Александро-Невскую лавру, однако это музейный экспонат, который не подлежит перемещению.

Сейчас надгробие находится в Эрмитаже на реставрации. «Это очень большая, долгая реставрация, она будет длиться несколько лет, после чего передвигать эту вещь все равно нельзя», — пояснил Пиотровский.

По словам главы музея, можно сделать копию надгробия, а можно сделать и новое надгробие, в стиле искусства XX - XXI веков. Ранее Эрмитаж предлагал в качестве варианта создать ее точную копию из серебра по эрмитажным заготовкам, однако желающих финансировать такой проект не нашлось.