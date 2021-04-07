В съемках киноконцерта «Кинотеатр Эдуарда Артемьева» приняли участие более 130 музыкантов

Онлайн-премьера концерта состоится 9 апреля в 20.00 на IVI, сообщили организаторы.

Зрители услышат мелодии из фильмов «Солярис», «Сталкер», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня», «Сибирский цирюльник», «Доктор Живаго», «Сибириада», «Легенда № 17» и других.

Музыка Артемьева будет звучать на фоне наиболее ярких эпизодов знаменитых кинолент с участием российских актеров. Специально для съемок Музеем кино были оцифрованы оригинальные афиши фильмов, входящих в золотую коллекцию отечественного кинематографа.

Помимо музыки, зрителей ждет разговор между Эдуардом Артемьевым и его друзьями — актером и кинорежиссером Александром Адабашьяном, дирижером Сергеем Скрипкой и пианисткой Басинией Шульман.