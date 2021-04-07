В московском парке «Музеон» установят памятник турецкому поэту Юнусу Эмре

Решение поддержали депутаты Мосгордумы.

Возведение монумента планировали к перекрестному Году культуры и туризма России и Турции в 2019 году, однако в связи с пандемией выполнение договоренности было отложено.

Юнус Эмре считается основоположником турецкого стихосложения. По словам председателя комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, решение поставить монумент является ответом на инициативу турецкой стороны, по решению которой в Анкаре будет воздвигнут монумент первому космонавту планеты Юрию Гагарину.

Памятник Гагарину появится в турецком столичном парке «Дикмен». Выполнение соответствующей договоренности, однако, было отложено из-за пандемии коронавируса.

Закрытый творческий конкурс на проект монумента турецкому поэту будет проведен турецкой стороной, которая оплатит работы по художественно-архитектурному и рабочему проектированию, изготовит скульптуру и доставит ее в Москву.