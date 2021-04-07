В Калуге откроется фестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский»

Открытие смотра состоится 12 апреля.

Второй Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе откроется в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. Из-за сохранения угрозы пандемии коронавируса мероприятие пройдет в гибридном формате, сообщил на пресс-конференции в ТАСС президент кинофестиваля, режиссер и продюсер Игорь Угольников.

Кинофестиваль будет идти 5 дней, 17 апреля пройдет торжественная церемония закрытия смотра и вручение призов, рассказал Угольников.

Показы конкурсных фильмов будут идти в офлайн-формате с соблюдением мер профилактики распространения коронавируса. В то же время мероприятия будут транслироваться онлайн на сайте фестиваля.